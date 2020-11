Karina La Princesita perdió un juicio contra sus ex productores y estalló de furia en las redes sociales

Karina La Princesita transita un gran momento profesional en su carrera artística y como jurado del “Cantando por un Sueño” (El Trece), pero por estos días la ex de El Polaco se enteró de la noticia menos esperada.

A través de su cuenta de Twitter la rubia escribió: “Acabo de perder el primer juicio de cinco, por una suma que no me corresponde pagar a mí”, comenzó diciendo.

Karina La Princesita en Twitter

Luego fue en contra de sus ex productores musicales los hermanos Pablo y Adrián Serantoni de quienes dijo: “Me quedan varios más, de la época en que tanto ellos como yo, éramos empleados de los Serantoni. Gracias Pablo y Adrián por lavarse las manos. De nada por el juicio que pude hacer y no hice...”, dijo molesta.

También la cantante fue contra sus colegas artistas y disparó: “Y un aplauso a los cagones de los músicos que me lo hicieron a mí y no a quien corresponde sabiendo cómo eran las cosas en realidad. Ah, y un saludo a los testigos que no se sabe quién corno son. ¡¡Todo vuelve!!! La plata Dios sabe en qué la usarán. Ojalá sea de bendición”.

Esta pelea judicial data del 2013 cuando Karina decidió que los productores de “Pasión de Sábado” (América) dejaran de representarla.