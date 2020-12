Karina La Princesita opacó hasta a Santa Claus en el especial navideño del Cantando 2020

“Una mágica Navidad” es el nombre que recibió el impactante show en vivo que el Cantando 2020 ofreció en honor al inicio de la época navideña. Mientras las parejas con mejores y peores puntajes se preparaban para un super duelo, la pista recibió desde el Polo Norte un sortilegio de duendes y bailarines que llenaron de alegría y magia durante los 4 minutos de presentación. Frente a los jueces tradicionales y Marcela Morelo como la invitada a la mesa, tres figuras resaltaron con sus voces y presencia en el nuevo espectáculo creado y dirigido por Flavio Mendoza.

La canción de Mariah Carey, All I want for Christmas is you, pero en versión español fue la elegida para el especial de Navidad. Quien abrió el show fue el coach tan querido por los participantes, el famoso “Pastilla”, que fue seguido por Facu Mazzei y la revelación de Flavio, el joven Martín Savi. Después de varios bailes, acrobacias impresionantes y el trio varonil que comenzó la interpretación, llegó Karina La Princesita con una entrada triunfal y demostrando a los presentes, sobre todo a Oscar Mediavilla, que domina el canto como la profesional que es, con 7 discos de estudio encima.

En un hermoso traje dorado, cual regalo bajo el árbol, la cantante tropical deslumbró con sus tonalidades vocales e incluso terminó opacando al personaje principal, la estrella navideña Pichu Straneo interpretando a Santa. El show puede verse de martes a domingo a las 20 hrs. en el Casino de Buenos Aires, en el estacionamiento de Puerto Madero. Las entradas pueden adquirirse por www.fullshow.com.ar.

Mendoza traía sus originales sorpresas acrobáticas y en esta ocasión, los hermanos Luciano y Leandro pudieron demostrar sus habilidades.

Ya dentro del certamen, se enfrentaron la pareja de Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz, con el tema Vivir mi vida de Marc Anthony, contra Cachete Sierra e Inbal Comedi, que se decidieron por El farolito, de Los Piojos. La primer pareja ganó con tres votos (de Marcela Morelo, Nacha Guevara y Karina La Princesita) frente a los dos de la segunda (de Oscar Mediavilla y Moria Casán).

El segundo duelo enfrentó a Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal contra la de Flor Torrente y Michel Hersch. Rodríguez y Rosenthal interpretaron la canción de Fito Páez, Ciudad de pobres corazones, y Flor con su pareja eligieron La quiero a morir, de DLG. Aun no se sabe quien ganó, por que el resultado quedó en empate, que será definido por la jurado invitada Morelo, que a falta de tiempo dará su veredicto en la gala del viernes por la noche.