Karina La Princesita, “a las piñas” en la pista del Cantando 2020

Karina La Princesita siempre va con una sonrisa en la cara a sentarse en la mesa de jurado. Pero ya es bien sabido que no por eso deja pasar algún desplante que le quieran hacer en la pista del Cantando 2020. Estando muy atenta no solo a cómo se dirigen a ella en el set, sino también en lo que se dice de ella fuera de él, La Princesita terminó poniendo un 1 a una pareja a causa de un tweet publicado por su coach.

“Qué pesada la señorita... insiste con el tema de ‘se escondieron detrás de un coro’. ¡Vaya a estudiar, exprese lo que canta, haga silencio y respete a los profesionales! #harta”, decía el comentario que Natalia Cociuffo, coach del dúo Ariel Puchetta e Ivana Rossi, publicó en Instagram. Harta de los bardos a espaldas, la jurado la enfrentó en vivo: “¿No sentís que te excediste un poco? Porque a mí me parece bastante incoherente de tu parte pedir respeto faltándolo”.

“Pero vos nos faltaste primero el respeto cuando en la discusión que habíamos tenido nos cortaste la opinión”, comenzó defendiendose la coach. Pero Karina arremetió: “Acá la falta de respeto es no aceptar que algo no me guste, que me viene pasando seguido”.

Y para terminar de decir lo que tenía guardado, habló al micrófono diciendo: “Me parece que no me merezco eso más allá de que no me hice cargo porque no tuviste la valentía de mencionarme. Me parece muy fuerte que digas ‘hagan silencio’ no lo voy a hacer aunque me lo pidas vos ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción”.

Pero su venganza recién empezaba, porque lejos de las palabras, tomo acción en el futuro de la pareja que integra el cantante de Rafaga: “Lo de hoy no me emocionó. Estuvo bien hecho y, ¿sabés que? Voy a bajar puntos por la coach, por lo irrespetuosa que es y voy a poner un 1. Lo lamento en el alma, pero estas cosas ya me cansan. Ahora díganme que soy una irrespetuosa con razón y que soy incoherente”.

Después, Oscar Mediavilla quiso cambiar el resultado “premiando” con 10 a la pareja y comenzó una nueva pelea para la cantante. “No me pidas perdón. Porque el día que a Alex le pusiste un 0, el equipo no estaba para 0 y lo pusiste igual. Entonces, tené un poco de empatía conmigo, con lo que me esta pasando esta noche”, le dijo Karina a través de la separación plástica a su colega. Cuando Oscar quiso alegar que solo era una opinión, ella le dijo: “No estás teniendo empatía conmigo cuando alguien me esta faltando el respeto”.