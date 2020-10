Karina Jelinek en las playas de Tulum con una atrevida foto sobre la arena

La libertad de viajar, salir y disfrutar es uno de los bienes más preciados del 2020. No importa cuantas compras por internet hagamos, nada se compara a poder salir caminando sin problemas, ni números que condicionen, ni tener que volver por ese barbijo que nos olvidamos.

Para Karina Olga Jelinek, sus recuerdos disfrutando la playa son los que más la malpegan. La imposibilidad de regocijarse con estos tiempos de libertad son solo a través de la pantalla. Por eso, para pasar el mal rato de la noche, la modelo decidió publicar una imagen de una de sus producciones en Tulum. “#buenasnoches ángeles! Les comparto unas de mis Produs en #tulum qué extraño 😍 #losleo 🤙”.

La foto publicada por Karina.

En la foto se la ve espectacular, al borde del mar, llena de arena y con una sensual malla enteriza, un adorno semi indigena en el brazo. Pero no todos sus seguidores coincidieron en lo acertado de la foto. Algunos pensaron que Karina por ahi insiste en permanecer relevante cuando su momento ya pasó. O al menos así lo expresó un seguidor.

“Con todo respeto, creo q ya pasaste de moda.., tus formas (no físicas sino gestuales) ya quedaron en la década pasada. Hoy es por otro lado. Igual sos hermosa, besote. Me dedico a eso, por eso me animo a ser crítico. Besote!!😘”, le escribió el usuario. Pero al instante, los fans de la modelo salieron a defenderla y a recriminarle al internauta su desatinado comentario. Por su parte, la modelo ni siquiera mencionó lo publicado.