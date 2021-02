Karina Jelinek está en Miami averiguando para alquilar un vientre para ser mamá

Hace algún tiempo Karina Jelinek confirmó que estaba sola pero que no perdía el sueño de convertirse en madre algún día.

De vacaciones en Miami con motivo del festejo de sus 40 años, Karina se comunicó con Ángel De Brito y le contó cómo pasaba sus días de descanso y festejo.

“Me quedé en Miami a festejar mis 40, estuve viajando, fui a Disney y estoy tomando clases de inglés acá. Estoy averiguando para alquilar un vientre, ¿qué mejor noticia que eso? Quiero ser mamá. Cuando tenga más novedades ya te contaré, amore”, le escribió la morocha a De Brito en un mensaje de Whatsapp.

Luego la modelo relató sus vivencias de viaje en medio de la pandemia y dijo: “Antes de venir a los Estados Unidos me hice dos hisopados. Ahora todo el mundo usa barbijo y mantiene la distancia social, nada que ver con antes que me dijeron que era un desastre”, detalló.

El conductor de “LAM” (El Trece) también intentó tener una declaración de Jelinek luego de conocida la sentencia a 5 años de prisión para su ex marido Leonardo Fariña pero Karina Olga se atajó y dijo: “No tengo nada que decir al respecto. Hace 10 años que no sé nada de él. Es algo que me provoca un mal recuerdo. Sos el único periodista que me pregunta sobre él”, finalizó la morocha desde Estados Unidos.