Karina Jelinek “arruinó” a Lali con una desafina presentación en el “Cantando 2020”

Después de salvarse en el duelo en su primera presentación en la pista del “Cantando 2020” con su versión de “La Tonta”, Karina Jelinek volvió al programa para interpretar un tema de Lali Espósito pero sus desafinaciones un “Una na” hicieron que no sea una gran noche para ella y su compañero Manu Victoria.

Usando ropa que la misma cantante le había prestado, la modelo tuvo la peor performance que se ha visto hasta ahora y eso se vio reflejado en las devoluciones del jurado, que no solo le dieron en el puntaje más bajo de la ronda, sino que también fueron lapidarios con sus palabras.

Nacha Guevara fue la primera en remarcar los serios problemas de afinación de Karina Olga, aunque rescató la labor de su compañero: “Karina me caes muy simpática, pero hoy no pegaste una. Las notitas fueron cualquiera y, además, hoy no te divertiste. Y la afinación es algo muy delicado”, dijo y les puso un 5.

La más tajante a la hora de puntuar fue su tocaya, Karina La Princesita. La referente de la movida tropical repasó las importantes fallas técnicas que tuvo la participante y también rescató la labor de Victoria, lo que hizo que el puntaje no sea el más bajo todos: “Voy a subir un punto por tu partenaire”, aclaró antes de poner un 2, es decir que su intención era poner apenas un 1.

Pepe Cibrián y Moria Casán coincidieron en lo desastroso de la presentación, pero la One se centró en otro aspecto fuera de lo vocal: “Kari se te adora, sos puro carisma y encantadora... Escuchame una cosa, amora… ¿a vos te pica la ingle? ¿Te tocás, mi amor?”, preguntó la jurado.

“Vi que te rascabas la ingle todo el tiempo. Te acomodabas como un varón. Te la pasaste hablando tocándote. Pense ‘o le pica la ingle, o tiene alergia, o tiene un problema que cuando habla se toca’”, explicó la diva ortomolecular. Y fiel a su estilo, Jelinek respondió haciéndose la distraída: “No, me bajo esto (señalando su look) porque se me subía. Pero no, por ahora no me pica”.

Finalmente, el reconocido director teatral tenía el voto secreto y Moria le puso apenas un 4, por lo que la ex de Leonardo Fariña cerró la ronda con 11 puntos, por lejos el puntaje más bajo, lo que le asegura un lugar en la sentencia.