Karina Gao mejora lentamente y continúa en terapia intensiva

Hace algunas semanas Florencia Peña y su staff de “Flor de Equipo” (Telefé) comentaron consternados el difícil momento que estaba pasando Karina Gao , la cocinera del ciclo, al contagiarse de Covid 19 con seis meses de embarazo.

Con la salud muy complicada, la joven madre ingresó a terapia intensiva y luego a un coma inducido del que finalmente y de a poco espera dejar atrás.

Fue su compañera Nancy Pazos, que a través de su cuenta de Instagram comentó cómo evoluciona Karina: “Mensaje para el Fandom de @monpetitglouton y para toda esa gente de bien que se preocupó́ y sigue preocupando por ella”, comenzó diciendo.

“La decisión familiar es mantener su estado en la intimidad. Y nosotros eso lo respetamos. Pero también entendemos la ansiedad que provoca en mucha gente que hace cadenas de oración y tira buena vibra, tanto silencio”, continuó la periodista.

“Kari mejora día a día. Su bebé está muy bien. Ella sigue en terapia. Hace ya once días intubada y en coma farmacológico pero mejorando y eso es muchísimo. Falta poco muy poco para que despierte. Por favor tengamos paciencia. Contesto en privado todos los mensajes que puedo pero me superan en número así́ que opté por este post que espero no ofenda a nadie. Kari hace de su vida un Reality yo también soy su fan. Y sé que tanto silencio apabulla”, dijo Pazos en referencia a los posteos de la joven apenas internada.

Finalmente dijo: “Pero estoy segura que ni bien despierte va a querer re conectar con todos ustedes. Y volverá́ a brillar como siempre. Hoy lo que más necesita es descansar, cuidarse y cuidar a su bebé. Y abrazar a sus dos torbellinos que seguro la extrañan mil veces más que nosotros. Sigamos rezando, tirando buena vibra y cuidándonos porque este bicho es nefasto”.