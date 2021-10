Karina Gao, al cocinera chica enseña cómo hacer las galletas de “El juego del calamar”

Desde que se estrenó “El juego del calamar” en Netflix todos los argentinos (y el mundo entero) nos “devoramos” los 10 capítulos porque la historia surcoreana es atrapante. La tensión en los juegos que los protagonistas endeudados deben ganar genera nerviosismo y son atrapantes.

La producción surcoreana nos enseña un poco sobre los juegos de “niños” en el país asiático y uno en particular se relaciona con la pastelería típica de esa región.

En el segundo reto aparece una galleta de caramelo que lleva una forma tallada, la cual debe desprenderse del resto de la masa sin que se quiebre ninguna de sus partes. Se trata del “Dalgona Candy”, el dulce típico coreano que ahora es viral en las redes sociales.

Karina Gao, la cocinera china enseñó cómo hacer la galleta coreana de "El juego del calamar"

Tanto, que Karina Gao, la cocinera china que venció el Covid-19 y que aparece todos los días en “Flor de equipo”, se animó a recrearlas y se filmó en Instagram haciéndolas. “Estoy completamente fanatizada con la serie coreana. No sé si lo vieron, pero no podía no hacer este desafío de caramelo #dalgona que aparentemente es tradicional de allá”, escribió.

Y por la cercanía en las culturas aclaró: “Es un país que nos parece tan cercano pero a su vez tan distinto! Y es un ejemplo que hayan logrado llegar tan lejos con su cultura a través del arte (música, series, culinaria…). Esto es algo que nosotros los chinos, tb país asiático deberíamos aprender!”.

Datos de la Dalgona Candy, la galleta de “El juego del calamar”

El olor a caramelo en la cocina de “El juego del calamar” y la plaza de juegos donde los protagonistas de la serie deben elegir entre un cuadrado, un círculo, una estrella y un paraguas, despertaron en la memoria el recuerdo de comer Dalgona Candy en la infancia.

El nombre de este dulce proviene de la palabra coreana “dalguna” que significa dulce y “ppopgi” que se refiere a la selección de algo, a escoger una cosa.

Como se ve en la ficción, los vendedores ambulantes regalaban otra de estas golosinas o alguna pequeña sorpresa a los niños si lograban desprender la figura del dulce.