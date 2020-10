Justin Bieber y su mensaje de adoración a su esposa en su primer aniversario

Justin Bieber venía acarreando una serie de fracasos amorosos y una tormentosa historia de noviazgo con Selena Gomez, en donde siempre quedaba mal parado y como el malo de la película. El admite su inmadurez durante su etapa previa a conocer el amor de su vida, pero esos errores no impiden que hoy disfrute al máximo su matrimonio con Hailey Bieber.

Celebrando su primer aniversario de casados, el cantante compartió una imagen del día de la unión con quien considera su ángel salvador.

El cantante no deja de halagar a su esposa.

“Hailey Bieber”, comienza poniendo en el posteo nombrandola por el apellido que lleva hace un año. “Soy tan afortunado de ser TU marido! Me enseñas tanto cada dia y me haces un hombre mejor! Estoy comprometido por el resto de nuestras vidas a empoderarte para que seas la mujer que Dios te ha llamado!”, continuó poniendo el famoso en referencia a la fe que ambos siguen y por la que se unieron en matrimonio.

Y a modo de una renovación de votos agregó: “Mi corazón está para permitirte lograr todos tus sueños más salvajes! Prometo siempre ponerte primero, para liderar con paciencia y bondad!! Feliz aniversario mi niña hermosa dulce”.

La pareja se casó de forma legal en 2018 en Nueva York, pero a causa de problemas de salud del cantante postergaron su unión por Iglesia hasta el 1 de octubre de 2019. “Vengo luchando mucho. Últimamente me siento súper desconectado y raro. Siempre me recupero, por lo que no estoy preocupado, pero quería hablarles y pedirles que recen por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias”, contó a inicios del año pasado el cantante, cuando decidió internarse para tratar su depresión en febrero.

Pero la espera valió, porque los novios pudieron festejar el día más importante de su vida rodeado de su familia y amigos, además de que contaban con una muy codiciada lista de famosos entre los invitados. La ceremonia fue de un día entero y la celebración fue trasladando a distintos lugares. Entre los detalles que las revistas de moda no dejaron pasar fue que la novia llevó CUATRO vestidos en su día.

La modelo decidió no limitarse y aprovechó para hacerse todos los modelos con los que soñaba.

“Hailey estuvo muy involucrada en todo y Justin simplemente la dejó tomar el liderazgo. Según bromea él, la vida es mejor cuando ella está a cargo”, contó el año pasado una fuente cercana. Pero ya desde ese momento se veía la confianza y tranquilidad que el cantante tiene cuando su esposa está cerca.

La pareja se conocía hace años, pero no fue sino hasta 2017 que se comenzaron a ver de otra manera.

Justin y Hailey se comprometieron después de pocos meses de noviazgo, pero en realidad se conocían desde chicos, cuando ella ni siquiera había comenzado su carrera de modelo y solo era la hija de un famoso, fan del cantante canadiense como todas las otras chicas. Pero su amistad y complicidad continuó y se fortaleció con los años. Incluso en un inicio, a ella se la señaló como la tercera en discordia en la ruptura con Selena Gomez. Pero todos los rumores quedaron atrás, enterrados por su flamante casamiento y romántico matrimonio.