Julio Bocca habló sobre Maradona: “Tengo un recuerdo divino de él”

A días de haberse cumplido el primer año de fallecido de Diego Maradona, las figuras conocidas del medio comienzan a recordar sus momentos con el astro del fútbol.

Invitado el lunes al programa de Los Mammones, el bailarín argentino Julio Bocca fue uno de los que rememoró aquellos momentos vividos con el futbolista. Además, el artista compartió detalles de su vida personal, artística y mucho más.

Sobre su recuerdo sobre el Diez, aseguró primero: “Tengo un recuerdo divino de él. Nos conocimos en un programa de Susana (Giménez), cuando yo apenas empezaba y él ya estaba como (toda una figura). Y hubo una onda genial. Después nos vimos en Milán y en Dubai”.

Julio Bocca recordó a Maradona.

Sin embargo, no dejó de hablar acerca de las acciones incorrectas que hoy son tan criticadas y remarcadas del futbolista. El bailarín hizo referencia al acoso de la prensa y del público, defendiéndolo y poniéndose en el lugar del futbolista.

“Ahora se habla mucho y se dan muchas opiniones. Pero era difícil estar en el lugar de él. Yo me acuerdo de un caso que fue el de la escopeta con los balines, que estaban los periodistas en la casa tirados. Y yo hubiera hecho lo mismo”, dijo, recordando aquel episodio en la quinta de Moreno, donde el jugador echó a los periodistas disparando con un rifle de aire comprimido al aire.

La nueva profesión de Julio Bocca

Jey Mammón, como de costumbre, ahondó en cada detalle de la vida del reconocido bailarín. Y es que el conductor no dudó en preguntarle qué es lo que hizo luego de retirarse del mundo artístico e hizo énfasis en sus dotes culinarios.

“La pandemia te hace hacer cosas que nunca hiciste. Yo empecé a cocinar y me gusta inventar salsas, no sé, dulce de banana con savora”, contó el bailarín cuando despertó la reacción de sus compañeros en el programa.

El bailarín contó en qué encontró consuelo durante la pandemia.

Tanto Jey como los panelistas no dudaron en decirle que ese invento no tenía buen puerto, aunque él insistió.

“A Masterchef me invitaron nomás que yo dije que no”, contó entre risas. Y admitió que aquel plato lo hizo para una cena romántica con su pareja. “Me gusta lo agridulce, a mí me gustó”, mientras los panelistas remarcaban que con su pareja no pasó lo mismo.