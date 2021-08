Julieta Puente criticó a una dermatóloga por cobrarle y la liquidaron en las redes

La influencer Julieta Puente, quien tuvo un breve paso por la pista de ShowMatch: La academia, quedó en el ojo de la tormenta luego de hacer una fuerte crítica a una profesional de la salud. ¿Qué pasó? La creadora de “El cardio de la felicidad” tuvo una consulta con una dermatóloga y, a su criterio, le cobró mucho dinero.

“Fui a la dermatóloga y me cobró un huevo la culi*ada. Solo me miró y me dijo: ‘esto te lo va a sacar otra’”, relató la joven en su cuenta de Instagram. No conforme con lo que le propuso la profesional, le pidió que le sacara un lunar para “hacer valer” la consulta. “Me dijo que eran $1500 más y me pidió que volviera en un mes para que me controle... ¡Ni en pedo vuelvo por un lunar, me lo miro al espejo, forr@!”, agregó en tono jocoso.

El descargo rápidamente se viralizó y la influencer fue liquidada en las redes sociales. “Es muy peligroso su mensaje @julieta_puente; usted no tiene los conocimientos para reconocer las características de una lesión epitelial, tal vez alguien siga su ejemplo y muera por un melanoma no diagnosticado”, manifestó el Dr. Juan M. Serini en Instagram y le exigió a la rubia que pida disculpas.

El mensaje del profesional tuvo miles de adeptos, quienes tildaron a Julieta de “irresponsable”, “ordinaria” y señalaron que el monto que gastó en la dermatóloga es inferior al que puede gastar en hacerse tratamientos en las pestañas o las uñas en un centro de estética. Sin embargo, hasta el momento la rubia no se molesto en salir a responderles.