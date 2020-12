Julieta Prandi y Emanuel Ortega están “dando vueltas” de amor en un video que subieron

“Siento que me enamoré para siempre. El amor no es lo que conocía... Renací como mujer y volví a confiar en un hombre”. Así declaraba Julieta Prandi hace un mes a la revista Gente, cuando fue consultada por la nueva relación, que comenzaba a mostrar en público, con Emanuel Ortega. “Nosotros estábamos destinados a conocernos, a estar juntos. ¡Mirá que era difícil que nos cruzáramos! Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno: cuando había vuelto a enamorarme de mí misma y, por ende, estaba lista para enamorarme de alguien más”, decía como una declaración de amor la conductora al cantante.

Hace cinco meses trascendió que iniciaban un romance, pero la noticia cayó como bomba. Después de que ella tuviera una escandalosa separación de su ex pareja, Claudio Contardi, y un rumorado amorío con el integrante de la banda Airbag, Guido Sardelli, parecía que este sería otro de los vaivenes de la conductora. Pero al final el amor pudo más y ambos demostraron que vienen muy firme en su relación.

La modelo publicó un tierno y divertido momento con su novio, en el que juegan un juego de equilibrio. Mientras ella piensa que va a tomar una foto, Ortega empieza a girar desenfrenadamente, provocando la risa de Julieta. “Reírnos hasta parecer chinos. Gracias @emanuelortega1 por recordármelo”, le escribió en dedicatoria en el video.

La publicación ya tiene más de 232 mil reproducciones y miles de mensajes de apoyo y cariño a la pareja.

Cuando comenzaron la relación, la ex de Emanuel se pronunció: “Me lo contó él y me pareció muy sano, me gustó mucho. Inclusive fue antes de que se haga público. Yo le deseo lo mejor, se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad. Ella me parece divina, ojalá que les vaya bien”, dijo Ana Paula Dutil demostrando que no existe ningún tipo de celos ni rencor con la nueva pareja de su ex.