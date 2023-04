Julieta Poggio lució un look futurista y dejó su prominente escote en primera plana

Julieta Poggio fue una de las finalistas de la última emisión de Gran Hermano y una de las jóvenes que enamoró a todo un país no solo por su belleza natural sino también por su forma de ser.

Lo cierto es que esta bailarina maravilla a todos en su cuenta de Instagram, donde posee más de 2 millones de seguidores y se muestra auténtica con sus diferentes look que no pasa desapercibida para nadie.

Julieta Poggio enamoró con su look futurista

“Last Night” fue el comentario que la muchacha colocó en este posteo que cosechó más de 430 mil likes en muy poco tiempo y que maravilló a todos.

Julieta Poggio enamoró con su look futurista

En la publicación se pudo observar un carrete de unas 5 fotografías en donde Poggio se lució con un conjunto gris metalizado con corset de escote abierto y pantalón oversize tiro bajo, al que decidió acompañar con unas gafas oscuras.

“El outfit brillando como tu futuro”; “Tienes mucho carisma, belleza, juventud pero no dejes de estudiar y formarte para no ser solo la chica de moda y trascender de verdad. Y no pierdas nunca la humidad. A brillar”; “Sos hermosa Juli”, fueron algunos de los mensajes de sus fans, que también aprovecharon para criticar a su novio Lucca y pedirle que le de una oportunidad a Marcos Ginocchio.

Julieta Poggio enamoró con su look futurista

“Coqueluche”, lo nuevo de Muscari con Julieta Poggio

José María Muscari se enamoró de Julieta Poggio en Gran Hermano y esperó el momento indicado para poder integrarla a su gran troup de actores. En los últimos días, el director teatral oficializó la presencia de la hermanita en su obra “Coqueluche”, basada en la película española de 1970, y que en 2016 llevó al teatro con Barbie Vélez y Georgina Barbarossa.

En su cuenta de Instagram, Muscari enseñó a sus fans el backstage de esta firma con los nervios de Juli Poggio por conocer a su compañera de elenco con quien, según Muscari, ya se llevan bárbaro. “¡Qué honor trabajar con semejante actriz!” escribió Julieta en una de sus historias, en referencia a Betiana Blum, con quien compartirá elenco.