Julieta Ortega apuró en vivo a Silvina Luna por un viejo amor: “No me gustó nada cuando me enteré”

El martes de la semana pasada Florencia Peña sorprendió al anunciar a través de sus redes sociales el inminente final de “Flor de Equipo”, el programa que conduce por la pantalla de Telefe. En las últimas emisiones del show matutino asisten figuras de renombre y este lunes acudió Julieta Ortega, quien increpó sin filtro a Silvina Luna por un viejo amor suyo.

Todo comenzó cuando la panelista estaba recomendado aplicaciones de citas y la conductora, avisada por la producción, quiso saber el motivo por el cual ambas habían tenido un “pasado en común”. “Ustedes tienen muy mala memoria. Estamos diciendo cosas que han salido en los medios”, contestó rápidamente Ortega, a lo que acto seguido, Silvina aclaró: “Se supo, por Iván (Noble). Fue hace muchos años”.

De repente Julieta cambió drásticamente el semblante y le confesó a Luna: “Cuando me enteré, no me gustó nada. Pero muchos años después la conocí a Silvina y cuando llegué a mi casa, lo llamé a Iván y le dije: ‘Estuve con Silvina Luna, ¡es divina! Tenías razón. Y él me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije’”.

“Me encanta la onda que tienen ustedes dos”, le confesó entonces la panelista. Y la actriz asintió: “Es que me separé hace mucho tiempo”.