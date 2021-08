Juliana Paes de Dulce Ambición celebró el día del actor reviviendo sus mejores personajes

En el mes del actor, el cual celebra su día internacional el próximo 26 de agosto, la protagonista de la nueva novela de Telefé, Juliana Paes, ha recordado cada uno de sus personajes.

Pasando por una gran variedad de personajes entre los que vemos algunos de época, otros más establecidos en tiempos actuales, esclavitud y riqueza, odio y amor. Una gran variedad de imágenes que resumen en pocos segundos, una vida dedicada a la actuación.

“Hoy, Día del Actor, me conecto con todos ellos de una manera especial. ¡Qué honor interpretarlos! Y los extraño... Feliz nuestro día”, escribió la brasilera en su cuenta de Instagram.

Con el mensaje, la actriz acompañó sus palabras de un video en donde recorrer sus personajes más emblemáticos de su carrera. Entre telenovelas y películas, Juliana Paes nos muestra su versatilidad en las pantallas.

En las imágenes nos encontramos vestuarios de época, tiempos muy tempranos de su actuación, algunos papeles más atrevidos y otros recordados por el público,

Entre aquellos más destacables se encuentra su protagónico en “Dulce Ambición”, su rol en la película “A Dangerous Practice”, su papel como el amor de Admiral en “A despedida”, entre otros.

A despedida, 2015.

En el clip, vemos la versatilidad de Juliana. Pasando por etapas de enojo, lágrimas, dolor, alegría, venganza, la actriz nos demuestra que sea en el papel que sea, estará dispuesta a darle honor a su profesión.

Recientemente la actriz de Dulce Ambición ha hablado acerca de los ataques de ansiedad que sufrió luego de rodar la telenovela que hoy Telefé incluye en su grilla.

Dulce Ambición, 2019.

Luego de una serie de situaciones, entre fallecimientos, pérdida de voz y críticas por sus posturas políticas, la actriz cayó en un profundo cuadro de depresión y ansiedad.

“Era como si no me permitieran estar triste”, expresó la mujer cuando relataba que su familia no daba mayor importancia a su estado emocional.

Dos años después, Juliana Paes continúa luchando contra una severa situación e intentado reponerse en su carrera actoral.