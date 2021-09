Julián Weich reveló un dato desconocido sobre Sandro: “Pidió 100 mil dólares”

A lo largo de su carrera como conductor, Julián Weich lideró varios éxitos de la pantalla chica, como Expedición Robinson, Fort Boyard y Justo a tiempo. Pero sin lugar a dudas, el ciclo que quedó atesorado en el corazón y la memoria de los televidentes fue Sorpresa y 1/2, en el que le cumplían sueños a personas del público.

Rememorando aquellos años dorados en los que parecía que no había límite de presupuesto para llevar de viaje a la gente para que conociera a sus ídolos, se reencontrara con su familia y tuviera su propia casa, el conductor contó que solo una figura importantísima del ambiente artístico nacional se negó a participar de su programa: Roberto Sánchez, conocido popularmente como Sandro.

“Los famosos no cobraban. Era gratis o nada. Hicimos un sueño con Sting y no nos cobró y si nos quiso cobrar, no había plata. Porque si lo contratábamos dejaba de ser un sueño”, explicó en el pase radial entre Todo incluido, el programa de Diego Ramos y Carla Czudnowsky, y Otra vez juntos, el ciclo que comparte con Maby Wells, con quien también hizo dupla en Sorpresa y 1/2.

Y agregó: “El único que nos pidió 100 mil dólares fue Sandro. Nunca supimos si fue el, su representante o quién pero le dijimos que no”. Además, señaló que no se podría llevar a cabo semejante despliegue en la actualidad. “No teníamos límite, era muy loco. El límite era la creatividad, no cuánto sale”, señaló.