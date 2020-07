Julián Serrano, en boca de todos por el osado video que hizo en TikTok

Tik Tok es la red social del momento y durante la cuarentena fueron muchos los que la usaron para pasar el resto y entretener al resto. Como lo hace Julián Serrano, un usuario popular, quien en las últimas horas compartió un osado video sexual y se convirtió en tendencia.

Con tono humorístico, el actor publicó un video en el que de fondo suena “Go Feek Yourself” de Two Feet. A él se lo ve con el torso desnudo, representando el accionar de un hombre en pleno acto sexual y su eyaculación precoz. Además, es él mismo quien hace de la mujer que comparte el momento íntimo.

“Cuando estás en pleno acto sexual, pero finalizás a los 30 segundos y seguís como que no pasó nada”, escribió en la publicación a la que acompaña con emoticones de decepción más la frase: “A todos nos pasó alguna vez”.

El video en Tik Tok del influencer cosechó más de 14 mil Me Gusta y cientos de comentarios positivos y negativos; entre ellos, los siguientes: “Escupí un pulmón”, “Julián me estás cargando”, “Nunca en mi vida te imaginé en esa situación”, “Che me parece que no da”, “¿No es un montón?”.