Julián Serrano criticó la economía argentina y analizó los precios de los vuelos: “Qué solidarios que somos”

Julián Serrano volvió a criticar al Gobierno nacional y esta vez lo hizo con un análisis exhaustivo de cuánto cuesta un pasaje en avión de Buenos Aires a Madrid. El youtuber compartió un video en sus redes y recibió un fuerte apoyo de sus seguidores.

Tras el anuncio del cepo a la venta de pasajes en cuotas para viajar al exterior por la crisis del dólar, Julián Serrano analizó los ítems que se abonan a la hora de pagar un boleto. El influencer se mostró sorprendido y fue irónico con el “impuesto solidario”.

“En la shit #argentina #economia”, escribió el ex de Oriana Sabatini y desglosó las tasas e impuestos que se abonan al pagar un pasaje.

En el video que colgó en su Instagram, Julián compartió la captura de pantalla de un pasaje que de Buenos Aires a Madrid costaba $264.61,60, pero el valor real del viaje era de $148.213,10 y se abonaba $116.458,50.

“Impuesto de inclusión y solidaridad, 40 mil pesos. Qué solidarios que somos los argentinos, la verdad buena gente somos”, dijo en tono de ironía y molesto por la cifra. También le llamó la atención que habían dos “impuestos de seguridad” y acotó: “Viajamos el doble de seguros”.

“Todo esto teniendo en cuenta que ya no se puede pagar en cuotas. Deberías hacerlo en un solo pago. Y no solo eso sino que tenes un impuesto al impuesto”, agregó Serrano.

Famosos y sus seguidores apoyaron la crítica de Julián Serrano al Gobierno

A Julián lo siguen casi tres millones de personas en esta red social y recibió varios comentarios, la mayoría apoyando la crítica que hizo al precio del vuelo y a las tasas e impuestos que se deben abonar.

Además, sorprendieron comentarios de Mar Tarres, quien pidió que la gente salga a reclamar: “Somos un gigante dormido ! Tenemos que salir a marchar!”. Romina Malaspina fue otra de las que comentó: “No se puede creer”.

“El argentino es tan solidario que le paga un pasaje extra al gobierno”, “Me parece deprimente”, “Con tanta solidaridad no deberían existir niños con hambre en Argentina”, “Un impuesto al impuesto simplemente ya me dio gracia de lo triste”, “Argentina siempre destacando y no por cosas buenas. Es triste”, fueron algunos de los cientos de comentarios que Serrano recibió en su publicación.