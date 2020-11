Jujuy Jiménez y una foto en bata dedicada a su nuevo ¿novio?

Sofía “Jujuy” Jiménez es una de las morochas más sensuales del país y su Instagram está colmado de postales que levantan la temperatura. Ella sabe cómo posar ante las cámaras y qué publicar para ganarse los halagos de todos.

Con sus últimas dos fotos, la ex de Juan Martín del Potro se llevó muchos aplausos. Jujuy mostró el backstage de una producción de fotos y enamoró a sus fans al vestir una bata de raso negra, sin corpiño.

Internet

La modelo cosechó más de 24 mil Me Gusta y fueron cientos los comentarios que la gente le dejó. Y en historias les dijo: “Por qué soy tan sensible, cómo puede ser que llegue a mi casa y me emocione tanto. Cuando la gente se abre y dice las cosas desde el corazón, me parece zarpado”.

Redes Sociales

Lo cierto es que Sofía Jiménez está en pleno rumor de romance con el polista Jerónimo del Carril. Ellos compartieron un fin de semana y la morocha compartió imágenes en sus historias de Instagram. La joven asistió al entrenamiento del polista de Pilarchico en La Ensenada junto a la hermana de él, Luisa del Carril.

Jerónimo no dudó en replicar las publicaciones en su propia cuenta e Instagram.