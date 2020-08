“Jujuy” Jiménez revivió el incómodo momento en el que se enteró en vivo de un romance de Juan Martín del Potro

Juan Martín del Potro tiene un abultado historial de relaciones con chicas de la farándula argentina, la más reciente fue con Sofía “Jujuy” Jiménez, pero terminaron en medio de la cuarentena del coronavirus. Pese a que es de público conocimiento su fama de galán, la modelo desconocía parte de su pasado, por lo que le tocó vivir un incómodo momento cuando se enteró en vivo que el tenista había estado con Pata Villanueva.

La tensa situación se dio en “Modo noche”, el programa que “Jujuy” conducía junto al mendocino Agustín Neglia y que contaba con la participación de Jey Mammón. Y como metiendo el dedo en la llaga, el humorista decidió recordarla en “Estelita en casa”, ciclo en el que su ex compañera estuvo como invitada.

“¿Qué es lo que te pone de culo, lo que te sacó de eje?”, preguntó Estelita sobre aquel momento. Entonces, la conductora contó entre risas la “falta de respeto” que sintió y reveló algo que “solo ella dos sabían”.

Para poner en contexto a la audiencia, Estelita narró: “Un día estaba de invitada en el programa que estábamos juntas Pata Villanueva, y a mi se me ocurrió, y vos no sabías, y yo le dije re inocentonga ‘¿Vos estuviste con Del Potro?’ A vos se te transfiguró la cara, te transformaste en leono”.

La ex vedette dijo en aquel entonces que no había sido una relación formal, sino un “approach” (acercamiento en inglés). Pero de todos modos tomó completamente por sorpresa a Sofía.

“Yo no sabía, entonces fue como un ‘¿ me están jodiendo, esto está chequeado?’”, reconoció. “Me están cargando, nadie de la producción me había dicho nada. Ahí sentí una falta de respeto”, admitió.

En conclusión Estelita aprovechó y le pidió disculpas a Jujuy por aquel incómodo momento y todo quedó en una divertida anécdota.