Jujuy Jiménez ¿encontró el amor en su provincia natal?

Sofía “Jujuy” Jiménez decidió pasar al cuarentena junto a su familia, en su provincia natal: Jujuy. Allá comenzó una nueva etapa en su vida y atrás dejó la tristeza por la relación con Juan martín del Potro que no prosperó.

La misma modelo reveló públicamente que este tiempo de aislamiento le ha servido para conectarse con ella misma y en una nota para una revista de tirada nacional confesó: “Estar acá es como barajar y dar de nuevo, bajar toda la información que viví esta cuarentena. Fue muy reveladora para mí. Pude empezar a conectar conmigo verdaderamente”.

“Cada vez que me pongo de novia, me entrego... Me olvido de mí. Es algo que no quiero más para mi vida”, confió además de admitir que no le faltan candidatos: “Apareció Lucas, un chico con el que tuve una historia de verano hace mucho. Me mandó un WhatsApp”.

En su cuenta de Instagram, la morocha promocionó su entrevista exclusiva con el siguiente texto: “ANIMARSE, ANIMARSE Y ANIMARSE!!! De eso se trata me parece no? O bueno por lo menos para mi! Me animo a romper con viejos patrones. Me animo a expresarme. Me animo a soñar. Me animo a crear. Me animo a inspirar. Me animo a contagiar. Me animo a arriesgar. Me animo a ser VALIENTE! Me animo a ir siempre por un poquito más! Te animas a animarte? Ahre... ella quería seguir con el jueguito de palabras...(?) Volviendo al punto, ANÍMATE a avanzar SIN MIEDO”.