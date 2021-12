Juariu recordó el día en que le diagnosticaron cáncer de mama: “No quería entender qué estaba pasando”

En más de una oportunidad, Juariu contó cómo descubrió que tenía cáncer de mama gracias a un autoexamen que se hizo un día cualquiera bajo la ducha. Alarmada porque palpó un bulto, la periodista enseguida acudió al médico y le extrajeron lo que resultó ser un tumor maligno. Este viernes, la participante de Masterchef Celebrity recordó cómo fue ese proceso y resaltó la importancia de los chequeos médicos.

“Por estas fechas hace cuatro años me toqué un bultito en la teta derecha. Me preocupé porque nunca antes me lo había tocado. Fui al médico inmediatamente. Ecografía y ahí es cuando me dice ‘buscá un especialista en mamas porque la imagen no es muy buena’. Yo no terminaba de entender o no quería entender qué estaba pasando”, relató la ex panelista de Bendita Tv.

“Fui a ver un especialista y me dijo ‘lo operamos rápido, si es malo lo sacamos y si es bueno también’. Yo creo que él ya sabía que lo más seguro era que tenía algo malo. Hasta ese momento él no le puso nombre, yo menos, no me atrevía ni a pensarlo. Me operé. Era un tumor maligno. No tengo antecedentes familiares, era más joven que ahora, por lo que no entendía qué había pasado. ‘No pienses y actúa’, me dijo el doctor y eso hice. Empezaron los rayos y hasta el día de hoy estoy con una medicación que me hace estar en menopausia”, detalló.

Juariu recordó el día en que se detectó un bulto en la mama y habló de la importancia de los chequeos médicos.

Fue entonces que reflexionó sobre cómo cambió su vida a partir de ese momento: “Los controles anuales y todo lo que conlleva haber pasado por el cáncer de mama. Venía de un año muy difícil (o eso creía yo) hasta que llegó el cáncer a demostrarme qué es lo que realmente importa. A bajarme a la realidad. Un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo ‘¿te vas a preocupar por eso, changa? Tuviste cáncer’”.

“Y quería dar este mensaje para que no dejes de hacerte los chequeos, autoexaminate. El 90% de las mujeres que se lo detectan a tiempo se curan. No te dejes estar. Y si vos estás atravesando algo similar o alguien que conocés, sabé que se puede”, resaltó Juariu.