Juanita Tinelli debutará en el “Cantando por un sueño”, aunque no como participante: ¿Qué hará?

Ante la imposibilidad de debutar con “ShowMatch” y el “Bailando por un sueño”, Marcelo Tinelli sacó una nueva -o vieja- carta para poder seguir activo en la televisión: el “Cantando 2020”. Aunque él no estará al frente del concurso, su productora, LaFlia, está ultimando detalles para debutar cuanto antes.

Con Ángel de Brito como conductor, a diario se siguen confirmado la lista de participantes y los jurados que tendrá en ciclo. Pero sin dudas, una de las incorporaciones que más dará que hablar será la de Juana Tinelli.

En su ciclo radial, “El Espectador”, el periodista confirmó que la menor de las mujeres del clan Tinelli estará en el concurso en lo que será su debut televisivo -más allá de alguna participación en el programa de su papá-, aunque no será cantando.

El conductor de “Los Ángeles de la mañana” develó la información luego de que una oyente sugiriera a Candelaria Tinelli como una de las participantes: “Esto es primicia, no sé cómo no lo conté antes. Va a trabajar en el Cantando, conmigo, muy cerca mío, no puedo decir todavía de qué manera, la señorita Juanita Tinelli”, dijo Ángel.

“Ya está grande, ya creció. No es la Juanita que veíamos con la florcita hace 12 años en Bailando por un sueño, ya es una señorita”, acotó de Brito. Y aunque no dio mayores precisiones acerca de la función que ocupará la It girl, dejó en claro que no estará en la producción: “Si fuera detrás de cámara no tendría gracia”, completó.