Juana Viale sorprendió con un jugado look oriental al borde de la censura

Cada fin de semana, Juana Viale da que hablar con sus looks para “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand”, pero en el mediodía de este domingo sorprendió más que nunca con un diseño de estilo oriental que la dejó al borde de la censura.

En reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand abrió el programa con un conjunto que sin duda marcará tendencia: “Acá imponemos moda”, dijo sobre su atuendo inspirado en la cultura japonesa.

Más allá de la sensualidad propia del look, la actriz tuvo un percance y casi muestra más de lo debido. “Ay, se me desabrocha esto. Me voy a quedar en tetis, perdón”, lanzó, fiel a su descontracturado estilo mientras mostraba la parte de atrás de su outfit. “O sea, otra que Sex Virtual. Sex en TV y pum para arriba el rating”, bromeó.

La prenda usada por Juanita es una obra del diseñador Gino Bogani, quien se encarga de su imagen para los programas. En esta oportunidad llevó un look con inspiración oriental, rematado por un dramático sombrero inspirado en el kasa, el sombrero tradicional japonés conocido por su formato cónico.