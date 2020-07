Juana Viale afirmó que hubo un invitado que casi no recibe en “la mesa de su abuela”

Hace poco más de cuatro meses que Juana Viale está al frente de la mesa de Mirtha Legrand. Es que como la legendaria de los almuerzos es grupo de riesgo, en el marco de la pandemia, su nieta tomó su lugar hasta tanto “La Chiqui” pueda reincorporarse.

Si bien la actriz debió pasar por algunos desafíos respecto del formato del programa que no van con su personalidad, se amoldó. No obstante, este domingo confesó que no todo es color de rosa y hay cosas que no tolera.

Según publicó la revista Ciudad Magazine, Marcelo Polino y Ángel de Brito fueron los invitados de la actriz que le consultaron si hubo roce con algún invitado y ella no quiso recibirlo. Juana sorprendió a todos con la respuesta que dio, ya que afirmó que a pocos meses de estar al frente de “la mesaza” actualmente la está pasando bien y disfruta los gajes del oficio.

Pero De Brito no dejó de lado su costado periodístico y le consultó a la actriz si se ve en un futuro conduciendo otros programas. En ese momento, Juana no dudó en descartar esa posibilidad ya que prefiere la actuación. “Tengo ganas de volver a actuar. Yo estaba a tres días de empezar una película”, dijo en referencia a lo que tuvo que dejar de lado por el inicio del aislamiento.

Fue allí cuando el conductor de Los Ángeles de la Mañana quiso saber si la nieta de Mirtha estuvo dispuesta a recibir a todos los invitados de su abuela. “¿Hubo algún invitado que odiaste?”, la interrogó. A lo que Juana le respondió contundente: “Que odié no pero que no me cae tan bien a nivel personal, sí”, reconoció ella y cuando el periodista le consultó si tuvo que ‘caretearla’, no esquivó el tema. “Hay que hacerlo a veces. No es mi programa. Si fuese el mío, no sé si entra”, dijo entre risas, aunque no quiso entrar en detalles y revelar de quién se trataba.

Finalmente, Juana resaltó el gran trabajo que la hace la producción ya que en el marco de la cuarentena muchos no quieren visitar al programa. “Yo soy muy buena onda, me siento con todo el mundo, no tengo problema. Y ojalá que vuelva la abuela, que está cómoda. Yo tengo ganas de volver a trabajar: tengo dos películas confirmadas, una obra para hacer. Pero mientras no se sepan los protocolos, no se puede hacer nada porque acá somos pocos pero en una filmación hay mucha más gente”, explicó.