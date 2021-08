Juana Repetto hizo un chiste que involucró a la China Suárez y tuvo que pedir perdón

Hace tiempo que Juana Repetto se ve envuelta en rumores de crisis con Sebastián Graviotto. Y aunque en más de una oportunidad aclaró que está todo bien en la pareja y que ambos están enfocados en el cuidado de Belisario, el bebé que tienen en común, Toribio -el hijo de ella- y Lupe -la hija de él-, ante la insistencia de sus seguidores la actriz quiso hacer un chiste para descomprimir las versiones.

“¿Che gordi, tu crisis cómo la llevas, bien?”, le preguntó al exparticipante de Gran Hermano en una historia de Instagram que grabó el mismo día que Benjamín Vicuña anunció su separación de la China Suárez.

“Sabes que me parece que pasa, que con este cuerpo y esta cara me confundieron con la China Suárez y vos serías Vicuña pero te faltan unos centímetros gordi. Qué aburrido, no tengo nada mejor que hacer que esto”, agregó con sarcasmo.

Pero días más tarde, la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto se arrepintió de sus declaraciones y pidió disculpas públicamente. “Vi en varios portales un video mío haciendo un chiste que ahora que lo veo, no fue lo más oportuno del mundo. Si alguien se sintió tocado, cosa que no creo porque no lo deben ni haber visto, pido disculpas”, empezó la actriz.

Y explicó por qué se comparó con su colega: “Estaban diciendo que Seba y yo estábamos en crisis y yo dije ‘por ahí me confundieron con la China Suárez porque soy muy potra’, pero fue en chiste como haciendo alusión a lo bella que es ella y que justo había salido el mismo día. No quise faltar el respeto ni mucho menos. No lo hice con mala intención”.