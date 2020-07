Juan Viale a Andy Kusnetzoff: “Mejórate pronto así volvemos a competir bebé”

Este sábado, por primera vez en lo que va de la cuarentena Juana Viale no tuvo rival al conducir La Noche de Mirtha. Esto se debió a que Telefé suspendió la transmisión de Podemos Hablar, tras el diagnóstico positivo a coronavirus de su conductor Andy Kusnetzoff.

No obstante, la modelo se refirió a su “contrincante” en el inicio del programa y le mandó un simpático saludo. “Antes de ir a la mesa con mis invitados le quiero mandar un beso muy grande a Andy”, empezó diciendo Juana.

“Por su pronta mejora, así vuelve a hacer sus programas y competimos ¡bebé! Te mando un beso grande y que te recuperes pronto. Y un beso a tu familia, que te debe estar acompañando en este momento”, exclamó fiel a su estilo.

El martes pasado el conductor de Perros de la Calle informó que había dado positivo a Covid-19. “El sábado, en la misión solidaria, llegué medio baqueteado: estaba con un poco de tos. El domingo seguí con bastante tos; fiebre no tuve nunca. Por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el Covid-19”, expresó.

Tras su diagnóstico, la producción de PH se comunicó con los invitados del último programa - Flor Vigna, Romina Malaspina, Benito Fernández y Christophe Krywonis - y posteriormente todos se realizaron el test de coronavirus pero sin resultados positivos.