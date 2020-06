Juan Pablo Varsky anunció a los 50 años la llegada de su tercer hijo: “No paro de llorar”

A dos años y medio de su matrimonio, Juan Pablo Varsky y Lala Bruzoni anunciaron la llegada de su primer hijo juntos. A los 50 años, el periodista deportivo consolidará la familia ensamblada que formó con la mujer de 42 con la que decidió volver a apostar al amor.

El anuncio lo hizo el propio conductor en “El Espectador”, el ciclo radial de Ángel de Brito, justo cuando hacían el pase a “La Tarde”, su programa en CNN Radio. Sin el periodista de espectáculos en el estudio, fue Pía Shaw quien recibió a su colega, quien le entregó la primicia.

“Si te digo que mi mujer está embarazada está bien, ¿no? Te traigo la primicia”, le dijo Varsky a su colega. “Es el sexto de la familia ensamblada, el tercero mío, el cuarto de ella y el primero juntos”, sumó.

Según contó, el embarazo ya está en su segundo mes y ya tuvieron su primera ecografía: “No vamos a hacer un lanzamiento en redes sociales ni nada. Lo saben los amigos (de ella), mis compañeros de trabajo. Está de ocho semanas y el jueves tuvimos la primera ecografía... no lo soltamos hasta el sábado. Lo mantuvimos unos días en secreto, aunque después me enteré de que ella le había dicho a algunas amigas y a sus hermanas”, dijo.

Para Juan Pablo, ampliar la familia con Lala “era un plan” y la noticia fue muy bien recibida por sus hijos y los de ella: “El sábado hicimos una comida entre los siete y le contamos a los chicos. Es una alegría tremenda y una emoción muy grande, estamos todos felices”.

“Era un objetivo, un plan, pero a veces no se puede. Justo cuando habíamos empezado a hacer consultas sobre tratamientos, se dio natural. Una cosa es intentarlo y otra que se concrete. Hay mucha gente muy contenta y sorprendida. Yo no paro de llorar, es una cosa de locos, estamos muy felices”, completó el comunicador que ya es papá de Benjamín y Valentín.