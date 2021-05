Juan Manuel Palao, el bailarín de ShowMatch que enloqueció a todos con su cuerpo, especialmente a Tinelli

La noche del martes en “ShowMatch: La Academia” (El Trece) tuvo de todo, desde el desafortunado comentario de Mar Tarrés acerca de la comunidad judía, la aclaración del conductor sobre el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la exhibición de músculos por parte de uno de los bailarines.

Se trata de Juan Manuel Palao, el compañero de Romina Richi quien acaparó la atención de todos y, si bien no tuvo una excelente puntuación, logró que hablaran de él en todos los portales de espectáculos.

Este miércoles fue Fernanda Iglesias quien entrevistó al joven en su programa radial “Esto no es Hollywood” (Mucha Radio): “Fluyó todo así. Nos divertimos. Yo la pasé increíble. Te soy sincero. No esperaba nada. Me divertí un montón”, comenzó diciendo Palao ante la consulta de la periodista que quiso saber si el bailarín no se había sentido un objeto sexual por la adulación de su cuerpo y sus músculos.

“Yo me levanto y entreno. Quiero verme bien. Para mí fue un honor que alguien me diga: ‘que bueno tu cuerpo’ y ‘que trabajado estás’”, dijo el entrevistado en la radio y aseguró no haberse sentido cosificado: “Cosificar no es la palabra... Para mí fue un halago que Marcelo me diga eso”.

Sobre sus inicios en la danza Juan Manuel dijo: “Empecé de chico a los nueve años. Dejé el secundario para estudiar danza. Me fui a lo de Julio Bocca. Tomé clases por otros lados e hice mis contactos. De chico sabía cuál era mi pasión. Y sigo con la misma idea en la cabeza. En el Teatro Colón hice Disney en concierto. Bailé para varios artistas. Y de Sex nos conocemos con Romina”, detalló el joven que también participó como modelo en “Corte y Confección Famosos” (El Trece) junto a Miriam Lanzoni.

Juan Manuel Palao, el bailarín que enloqueció a Showmatch y al que manosearon Romina Ricci y Marcelo Tinelli. Captura de video

Luego sobre su compañera de baile dijo: “Con Romina pegamos buena onda. Me pidió como compañera y la producción accedió”, dijo el bailarín que contó que es rosarino y tiene un papá brasileño de quien heredó buena parte de sus rasgos físicos.

Además de aclarar que está soltero el también integrante del elenco de “Sex” –la obra de José María Muscari-, comentó que con Jimena Barón ya se envió algunos mensajes a través de Instagram