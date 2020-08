José María Listorti afirmó que Valeria Lynch odiaba como cantaba su ex

En medio del escándalo entre Valeria Lynch y Patricia Sosa por la suspensión de una fecha de un recital vía streaming y la superposición de dos espectáculos de las mujeres en perjuicio de la mujer de Oscar Mediavilla, Julia Zenko hechó más “leña al fuego” al participar de un programa en Canal Nueve.

Invitada por José María Listorti al ciclo “Hay que Ver”, Zenko opinó de la rivalidad de las dos estrellas y recordó un episodio que vivió junto a Lynch: “Yo me estaba acordando que una vez invité al ex marido de Valeria, Cau Bornes, a cantar a un espectáculo con canciones brasileñas. Y yo pensé que ella iba a venir, ¡pero no vino! Y en ese momento pensé... ‘¿Por qué será?’”, comentó Zenko.

Intrigado por el relato de la invitada, José María Listorti dijo: “Es que Valeria odiaba como cantaba Cau Bornes... ¡No hay un video de ella cantando con Cau, chicos!”, exclamó sorprendido de su propio comentario.

Luego agregó: “Lo mío es deducción pura. Esperen que redondeo un poco...”, dijo y continuó: “Si vos sos una cantante como Valeria Lynch y tenés tu marido que canta, es de otro país y le podés dar un aventón para que sea conocido, y nunca grabás un tema a dúo con él... Evidentemente, no le gustaba como cantaba”, finalizó dejando a todos con la duda.