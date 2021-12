Jorge Rial tiene coronavirus: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar”

Está generando mucha preocupación en el país y en el mundo el aumento de los casos de coronavirus. Ahora, Jorge Rial, a través de su cuenta de Twitter, anunció que dio positivo de Covid-19 y después en Intrusos se refirió a su estado, según Ciudad Magazine.

“Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”, señaló, a través de su red social el exconductor del histórico ciclo de América.

“Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, agregó en relación a el primer síntoma que tuvo.

“¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás”, concluyó, contundente Rial.

Jorge Rial tiene coronavirus

Jorge Rial habló con Intrusos dar positivo de coronavirus

En Intrusos, se hicieron eco del estado de salud de Jorge Rial y Rodrigo Lussich, pocos minutos después del anuncio que hizo el exanimador del ciclo, en su Twitter contó que se mensajeó con él.

“Se lo detectaron hoy a la mañana y se ve que se hizo un hisopado rápido”, destacó Lussich.

(Instagram Romina Pereiro)

Además el conductor agregó: “Me dijo que Romina Pereiro dio negativa. Ella tuvo coranavirus el año pasado”, contó, reproduciendo las palabras de Rial.