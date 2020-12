Jorge Rial lanzó un irónico comentario al aire dejando en evidencia graves internas en América

Este lunes el comienzo del programa de espectáculos de América, “Intrusos” coincidió con el momento exacto en que se produjo el eclipse de sol.

Con humor Jorge Rial comenzó la edición del día y bromeó al respecto: “Estamos todos pendientes del eclipse, porque dicen que cambia todo…”, comenzó diciendo el padre de Morena Rial sobre los efectos del fenómeno natural sobre algunos signos del zodiaco.

“Los horóscopos los escribía yo en el diario La Razón. Le preguntaba a cada uno lo que quería para ese día y lo ponía”, dijo divertido Rial recordando viejas épocas.

Todo era chiste y risas hasta que Débora D´Amato comentó: “Estamos al aire, eh”, y en ese momento Rial rápido de reflejos aprovechó el comentario y tiró un palito al canal: “Hay que tener cuidado porque acá te dejan todos los micrófonos abiertos”, dijo riendo.

Luego Adrián Pallares sumó: “Pasó algo y nos lo perdimos…”, dijo con tono de duda a lo que Rial respondió: “Hubo un par de cosas. Engancharon a uno puteando a otro. Hoy a otra poniendo dinamita no sé dónde… A los sonidistas, no me abran los micrófonos. Así que cuando terminemos… (no hablemos)”, dijo el conductor.

Como recordando Pallares gritó: “Vi en uno de los grupos de WhastApp de este canal de los cuales formo parte que habían mandado una dinamita... y no entendía de qué era”, finalizó dejando en claro el malestar manifiesto del equipo del ciclo de espectáculos que están cumpliendo 20 años al aire.