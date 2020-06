Jorge Rial habló de una mala costumbre de Santiago del Moro y lo acusó de “agarrar las sobras” de Intrusos

La semana pasada en el programa “Intrusos” (América), Jorge Rial se refirió al supuesto enojo de Guido Kaczka con el equipo de Telenoche en El Trece por un bajo piso de rating.

En medio de la charla, Jorge Rial recordó una costumbre de Santiago del Moro en su paso por América y al frente de Infama: “Yo lo viví. Me acuerdo con Mirtha Legrand adelante mío. Me entregaba tarde, me metía los cortes sobre la hora. Yo lo que hacía todos los días era comprar un reloj al aire, porque era el mío el que andaba mal”, recordó Rial en referencia a los “códigos” televisivos y los horarios de entrega de los programas, asegurando que la diva de los almuerzos era “terrible” en ese aspecto.

“Si ponés una tanda, ya sos un hijo de p..., y la otra es que te pasés por un tema fuerte. Nos ha pasado a nosotros, con un tema muy fuerte, que se lo dejábamos. Me acuerdo, Santiago del Moro hizo su carrera casi agarrando lo que dejábamos nosotros”, disparó el conductor.

“Perdón, ¿miento? Santiago, inteligentemente vivo, ¿qué hacía? Esperaba que salieran los nuestros y los agarraba en el pasillo”, agregó Jorge Rial comentando lo que sucedía con las figuras que eran invitadas al piso.

“Era vivo, está bien, es lo que hay que hacer”, agregó Rial pero luego comentó las llegadas tardes del rubio a su programa: “Hay veces que yo salía y ya estaba en el otro programa, porque como Santiago llegaba tarde, ponían el tape entero de Intrusos. Ha estado 20 minutos. Eso es traslado de rating, transmisión de rating”, aseguró el padre de Morena Rial sobre Del Moro.