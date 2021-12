Jorge Rial habló de su estado de salud tras pasar Navidad con coronavirus

Jorge Rial es uno de los tantos famosos que se contagió coronavirus y pasó la Navidad aislado en su casa. A través de su cuenta de Twitter, el conductor fue contando a sus seguidores cómo está de salud y cómo se encuentra su familia.

El domingo, el ex Intrusos detalló: “Quinto día del transcurso de mi #COVID19. Solo cansancio y sueño. Ningún otro síntoma ni malestar. Por suerte mi familia toda negativa y yo aislado. Gracias a las vacunas siento como si fuera solo un leve resfrío. No lo duden. Pongan el brazo. Por ustedes y por los demás”.

Este lunes, agregó: “Sexto día de mi #COVID19. Las vacunas están haciendo lo suyo. Sin síntomas ni dolores. Cansancio lógico del aislamiento. Mi familia con un segundo test negativo. Estar vacunado nos protegió a todos. No hay que dudarlo. Poner el brazo es un acto de amor para vos y para todos”.

Los tuits de Jorge Rial

Jorge Rial tiene coronavirus

Casi una semana atrás, el 22 de diciembre, Jorge Rial anunció en la red del pajarito que dio positivo de coronavirus: “Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones”.

“Gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta”, comentó respecto al primer síntoma que tuvo.

“¡Por eso, sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás”, concluyó, contundente, Rial.