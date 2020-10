Jorge Rial destapó el “despelote” que vivió en el sistema de salud

Hace una semana, Jorge Rial tuvo que abandonar el programa y terminar siendo asistido de urgencia a causa de un extraño cuadro que involucró lo cardiaco. En el programa del lunes el conductor se ausentó y la audiencia quedó preocupada. “Estoy en cada, tuve un pequeño inconveniente el viernes, como ustedes vieron no me sentí muy bien. No era un dolor en el pecho, era como una sensación de vacío”, explicó en vivo por una videollamada hecha con sus colegas.

Después de una serie de análisis, el conductor fue recomendado en mantener reposo por algunos días, para no empeorar el cuadro. “Estoy perfecto. Me hicieron los dos Holsters y me salieron perfectos. Está todo bien”, aclaró al inicio de su primera vuelta a Intrusos.

Durante el momento de licencia, Rial se encargó de descargar sus opiniones por las redes contra el Cantando 2020 y el MasterCfef Celebrity. Ahora, pisando nuevamente el terreno donde se siente más cómodo, el periodista descargó toda su indignación con el sistema de salud. “Habrá que revisar unas cosas del sistema de salud porque vi algunas cosas en esa zona que me preocupan”, comenzó diciendo mientras comenzaba a exponer al sistema.

“Los trabajadores de salud salen a veces con algunos elementos que no están en condiciones”, explicó. Para que se entendiera más dio como ejemplo su propio caso: “El electrocardiograma que no funciona, no graba. No puede tener un registro. Esto habla del momento en el que vivimos. Es un despelote”. La crítica iba a las desorganizaciones que el rubro de la salubridad ha presentado durante esta etapa de pandemia. A pesar de las organizaciones programadas, el gobierno de Alberto Fernandez demuestra una falencia en la excelencia del sistema de salud.