Jorge Rial debuta el próximo lunes y anticipó parte de la entrevista con Matías Morla

Este lunes 5 de abril, América presentará a las 20.30 el nuevo programa de Jorge Rial “TV Nostra”. El nuevo ciclo contará con periodistas especializados como Marina Calabró y Ángela Lerena. También Diego Ramos aportará su punto de vista desde el arte y, recientemente se sumó Fabio Alberti para realizar sus desopilantes aportes.

Esta semana y anticipando lo que será el primer programa, América mostró fragmentos de la entrevista de Rial con Matías Morla que fue grabada hace unos días para obtener la exclusividad .

En el adelanto del canal del cubo se escucha decir al letrado: “A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”.

Luego también se escucha una frase referida a Dalma y Gianinna en donde Morla agregó: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

Finalmente en el adelanto el invitado define: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.