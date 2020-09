Jorge Lanata, sobre los funcionarios de Fernández: “Son más ineficientes que corruptos, son inútiles”

Jorge Lanata estuvo en La Noche de Mirtha y habló de los funcionarios de Alberto Fernández. El periodista compartió una cena mano a mano con Juana Viale y tocó diferentes temas a lo largo del programa.

Como suele ocurrir desde hace meses, en la primera parte del programa hablaron de la extensión de la cuarentena por la pandemia de coronavirus y los resultados que ha tenido la misma después de 200 días.

“No estamos bien. Estamos sufriendo las consecuencias de lo que votamos. Lo que pasa es que no hay que juntar las dos cosas, no es lo mismo la pandemia que la cuarentena. Las consecuencias de la cuarentena serán responsabilidad del Gobierno, tanto el ‘quilombo’ económico como que no haya clases, eso tiene que ver con cómo se manejó la pandemia”, señaló el periodista.

En otro momento del programa la nieta de Mirtha preguntó si el mayor problema del Gobierno era la corrupción a lo que el periodista respondió: “No tiene tanto un problema de corrupción, sino que son más ineficientes que corruptos, son inútiles”.

“Nosotros lo permitimos, nosotros votamos a esta gente. El Gobierno es legítimo, lo que estamos viviendo es lo que se votó, que volviera el kirchnerismo, que no se investigue ninguna causa de corrupción, la gente votó esto”, insistió.