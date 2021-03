Jorge Lanata sin filtro contra Ángel de Brito: “Es un maleducado”

Esta semana surgió un inusual enfrentamiento entre Jorge Lanata y Ángel De Brito que trascendió lo privado y se conoció a través de los medios.

Este martes, el jurado de Showmacth advirtió al periodista y ahora fue Lanata quien lo tildó de maleducado por dejarlo plantado.

El miércoles el programa “LAM” (El Trece) comenzó con los dichos de Lanata junto a Marina Calabró en PPT Box: “Yo a De Brito no le atiendo el teléfono porque quedó en comer conmigo, iba a venir con Yanina Latorre. Solo vino ella y él me clavo”, comenzó diciendo el polémico periodista.

Luego agregó: “Lo respeto, todo bien, pero es un maleducado. Ni siquiera llamó para excusarse”, dijo serio y visiblemente molesto.

Como era de esperar, De Brito rápidamente salió a defenderse y dijo que Yanina Latorre nunca le contó que Jorge Lanata los había invitado a cenar: “Se enojó por culpa de Yanina, fue tu culpa”, le dijo el conductor a su panelista, que sólo atinó a decir que fue ella quien tuvo que dar la cara.

“Nos invitó, le dije ‘no voy’ y vos no avisaste”, dijo Ángel a la mediática quien se justificó diciendo que ella había avisado de la ausencia de De Brito a la novia de Lanata, Elba Marcovecchio quien no le comunicó su baja al anfitrión de la cena.

“Yo estaba cruzado ese día y me bajé, pero no avisaste y me hiciste quedar mal. Lanata me dice ‘maleducado’, pero no le avisé a él porque no me contesta los mensajes. Tengo que hablar con intermediarios”, finalizó De Brito.