Jonathan Kok, el ex Gran Hermano que se transformó en un poderoso empresario

Con solo 25 años, tras regresar de un viaje, Jonathan Kok se animó a ingresar como participante suplente a la Casa de Gran Hermano en la edición de 2011. “Volvía de vacaciones y me llamó mi cuñada para ver si quería hacer un casting. Me reí y dije “ésta es la mía”, recordó el ex hermano, según Paparazzi.

Además, contó: “Empecé repartiendo pizzas a los 16 años, después para un laboratorio llevaba medicamentos a las farmacias. Salía de mi casa a las 5 de la mañana y volvía a las 7 de la tarde. Y durante un tiempo trabajé manejando carteles de publicidad en los estadios de fútbol”.

Jonathan Kok gentileza

Pero a pesar de estos distintos trabajos ajenos al medio, Jonathan desde pequeño se sintió atraído por lo artístico ya que de chico estudiaba teatro en una escuela y cada tanto hacía comerciales que han salido en televisión.

“Era divertido y además pagaban muy bien. Pero el destino me llevó para la famosa casa de Gran hermano y viví flor de experiencia”, repasa su estadía en Gh.

Kok luego viajó a Florida, Miami y sobre el motivo por el cual viajó a Estados Unidos, Jonathan contó, “hoy soy papá de Indy que ya está por cumplir 7 años, es Americana y vive junto a su mamá (Mexicana) en West Palm Beach. Con su mamá nos conocimos en el Caribe Mexicano”.

“Yo estaba viajando con 2 amigos desde Usa a Panamá, haciendo un documental de concientización ambiental, y la conocí caminando por la calle. Con mis amigos vivíamos en una casa rodante que habíamos comprado en Usa”, confesó Kok.

Jonathan Kok y su hija Indy. gentileza

“No tenía un mango. Pasaba la gorra en el centro cantando con la guitarra canciones de Joaquin Sabina y con eso me hacía el día. Después me casé en Argentina, tuvimos a Indy y vivimos en Playa de Carmen durante 2 años y medio hasta separarnos. Eso fue ya hace más de 4 años”, concluyó sobre su vida amorosa.

En cuanto a su presente, el ex participante explicó, “hoy vivo en Argentina y viajo la mayor cantidad de veces que puedo al año para estar con mi hija. El año pasado fue duro porque no la vi durante mucho tiempo. Actualmente estoy relacionado a negocios inmobiliarios en Estados Unidos”.

Jonathan Kok gentileza

Por último, Kok le confesó que “en Argentina cuento con una proveeduría marítima la cual manejamos junto a mis hermanos. El mundo de la televisión y la fama quedó como una linda y entretenida anécdota para contar, aunque debo confesar que me hubiera gustado tener un buen papel en alguna tira de ficción”.