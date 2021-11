Joaquín Levinton revolucionó las redes luego de su debut en MasterChef Celebrity

Este martes Joaquin Levinton debutó en “MasterChef Celebrity” (Telefé) y como uno de los favoritos, su preparación y presentación del plato fue lo más esperado por los fanáticos del ciclo y de la banda Turf que el mediático lidera.

Luego de mostrarse confundido en el comienzo de la prueba de una hora, el músico preparó pescado con guarnición y frente al jurado Martitegui preguntó: “¿Qué cocinaste?”, a lo que Joaquín dijo: “Un pescadito”. “¿Un pescadito? tiene nombre?”, insistió el jurado y sin dudarlo el participante exclamó: “¡Raul!”, causando carcajadas entre sus compañeros.

Como era de esperarse las redes sociales estallaron ante tal respuesta y los comentarios, los memes y la alegría no se hizo esperar en creativos posteos de los usuarios de Twitter. El músico fue tendencia en las redes sociales.

“Joaquín Levinton esta preguntando que le puede poner a la papa hervida jajajajajaajjaa que llegue a la final plis”, “jajajaja joaquin levinton no tiene idea jajajaa y la version male de Charlotte Caniggia”, “Me declaro desde este día uno TEAM JOAQUÍN LEVINTON. No entiende un carajo nada y tiene un sombrero súper facha, lo quiero”, fueron algunos de los comentarios apoyando al músico.

