Jimena Barón y la China Suárez indignadas con el ataque en redes hacia Joaquín, el nene que hace tortas

Joaquín Nahuel, conocido como el nene que se hizo viral por hacer tortas, se ganó el corazón de los usuarios en las redes sociales. Pero como los famosos, el niño fue víctima del cyberbullying por lo que su mamá decidió cerrar su cuenta de Twitter. Esta situación, indignó a Jimena Barón y a la China Suárez, quienes salieron a repudiar la situación.

“¡Soy la mamá de Joaco! Sepan disculpar, pero ya no va a tener Twitter. Le dijeron pastelero discapacitado, que su brazo no es lo único deformado, yo entiendo que Twitter sea así, pero es un nene y esto le está haciendo mal. Empezó con preguntas y es por eso que empecé a revisar”, explicó Raquel Escobar a través de la cuenta oficial de “Joaco”.

“Le dijeron que sus tortas se quemaron como él, y empezó a preguntar si él es discapacitado, si sus tortas son feas, entre otras preguntas”, agregó la mamá de Joaquín.

Joaquín, el niño pastelero que conquistó el corazón de los argentinos.

Tras el anuncio de la madre del niño, la China Suárez se volcó a sus redes para mostrar su enojo con la situación. “Qué mundo roto. Horrible. Esta gente es el mal. Y no me vengan con el hate y blablabla. Rompen todo”, escribió en sus historias.

Luego, pidió que sus seguidores apoyen a Joaquín con lindos mensajes para levantarle el ánimo: “Les propongo que vayan a su Instagram a darle mucho amor, a hacerle saber lo valioso que es, y a encargarle muchas tortas”.

Jimena Barón y la China Suárez defendieron a Joaquín Nahuel por el ataque en redes.

Jimena Barón enojada con los haters que atacan en las redes

Jimena Barón también se mostró molesta y publicó varios videos en sus historias de Instagram, hablándoles directamente a quienes hacen comentarios maliciosos en redes sociales, sin pensar en quién los recibe del otro lado.

“¿Quién puede criticar? cómo es que la mamá de Joaquín le tiene que cerrar las redes porque está sufriendo bullying. Qué patético, qué bajeza, qué tristeza”, lanzó molesta.

“No puedo entender qué ser del mal hay que ser para hacer bullying. Para joder a la gente por redes, para decir cosas feas”, dijo.

“Hay algo que se llama humor y hay comentarios que son para el mate. Yo no digo que nadie me genera comentarios. Pero hay cosas que te juntás con tus amigas, tomás mates y las comentás. Pero agredir y herir a alguien sin ningún tipo de problemas, y que no conocés, tiene que parar. Es muy triste”, comentó la Cobra.