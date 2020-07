Jimena Barón volvió a las redes luego de los rumores que dicen que dejó la casa de Daniel Osvaldo

En los últimos días Jimena Barón extrañamente desapareció de las redes luego de jornadas de posteos masivos de su vida en cuarentena junto a su hijo, su ex Daniel Osvaldo y su mascota “casi caniche”.

Desde el 24 de mayo, la cantante decidió aceptar la invitación del futbolista y, a partir de ese momento, su vida cambió y, al mejor estilo telenovela, todo suceso fue compartido en las redes sociales.

Por estos días y sin novedades de La Cobra, la influencer y panelista de “Bendita” (El Nueve) Juariu publicó en Twitter la información de que Barón había dejado la casa de Banfield de su ex pareja: “La Jime se habría vuelto a su casa... Ayer a la tarde cargó un auto lleno de cosas y se fue”, adelantó la joven sin revelar el motivo.

Pero en horas de la tarde del lunes, Jimena reapareció en Instagram y preocupó a sus fanáticos por una serie de fotos tomadas en la casa de Osvaldo.

Con la frase “Les dejo esta última más bonita”, la actriz posó mostrando su abdomen y su físico flaquísimo y los comentarios de preocupación no tardaron en llegar: “¿Ay no será mucho? Me da impresión (…) Sos muy linda pero qué impresión lo flaquita que estás (…) Comé Mabel, dejá de escabiar (…) Lomazo pero no sé si es la foto pero me dio un poquito de impresión. Por primera vez amé mis rollitos (…) Mostrar la delgadez extrema, ¿qué sentido tiene?, fueron algunos de los comentarios dejados en la cuenta de la actriz.

Fue tan grande el asombro de muchos por las fotos publicadas, que la cuenta @chismesdeker dejó una profunda reflexión: “Jimena Barón desaparece unos días de las redes, y vuelve posteando esta foto. A mi juicio un tanto impresionante. Extrema flacura. Sí, es cierto, ella se muestra comiendo y cocinando pero, hay algo que no me cierra. Todas las amigas cooles y feministas diciéndole lo potra que está... ¿en serio? ¿Esto ayuda a las mujeres?”, dijo y luego agregó: “A mi hija que la ama, no la ayuda. No es un modelo a seguir. Perdón, pero luchar por las mujeres para mí también es no fomentar esto. Dirán que soy pacata, dirán que no entiendo el nivel de coolness de Jimena (que me parece piola, talentosa y madraza) pero en esta no la banco”.