Jimena Barón viajó a Tucumán para conocer a la familia del Tucu

La relación de Jimena Barón con el Tucu López avanza con pasos agigantados, tanto es así que ya viajó a conocer a los padres de su novio. Pese a que la cantante no tiene actividad en redes sociales y el actor no expone la relación, apareció la primera imagen de Jimena en la Provincia de Tucumán con un look muy relajado.

En la imagen publicada por la cuenta Chusmeteando, Jimena se sacó una foto con un joven en la verdulería a la que fue a hacer las compras. En redes sociales, también hubo testimonios de vecinos que los vieron caminar juntos pero aún no apareció una imagen de ese momento.

Jimena Barón, en Tucumán gentileza

Hace unos días, Jimena Barón fue a ver al Tucu López a la obra “Sex” y disfrutó de una noche hot junto a su manager Lucas Biren y un grupo de amigos. Al finalizar el espectáculo, saludó a su pareja y lo esperó para irse con él.

Al comienzo, Jimena y el Tucu no querián dar a conocer su relación. A pesar de querer preservar la intimidad de la pareja, los medios descubrieron su romance y de a poco, el actor comenzó a hablar de Barón.

Jimena Barón y el Tucu López a los besos en una plaza de Villa Urquiza (Foto: Movilpress)

“No tengo una respuesta concreta para darte respecto a qué fue lo que me conquistó. Creo que todo. Me río mucho con ella y ella se ríe mucho conmigo. Para mí la diversión y pasar bien el rato, y tengo un código de humor. Me parece fundamental. Está buenísimo, me parece que va por ahí”, explicó el actor.