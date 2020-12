Jimena Barón, sin filtro sobre los rumores que circulan: “El cu.. tengo embarazado”

Luego de su fallida reconciliación con Daniel Osvaldo en medio de la pandemia, Jimena Barón desapareció de las redes y los medios y poco se supo de ella.

La Cobra reapareció cuando se dejó ver, en la vía pública, con su nueva conquista: el Tucu López, conductor y actor de la obra teatral “Sex Viví Tu Experiencia” de José María Muscari.

Hace algunos días surgió el rumor de que la cantante estaría embarazada de su novio, motivo por el cual la pareja viajó a Tucumán para que la joven conozca a la familia de su novio.

Finalmente y a través de algunos mensajes de la actriz con Ángel De Brito, Barón respondió a los rumores de un hermano para Momo y dijo: “Muchos me decían ‘está embarazada la Cobra’, ‘está embarazada Jimena Barón’. Está con el Tucu, juntos, pero no está embarazada. ¿Saben lo que me dijo y me mandó una foto de prueba? ‘El culo tengo embarazado’”, dijo Ángel divertido.

El conductor dijo que no mostraría la foto que le envió Barón porque no era el horario adecuado para ese “culo embarazado”.