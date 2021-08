Jimena Barón se cansó de que usen su imagen en publicidades engañosas

Jimena Barón no es la primera y, lamentablemente, tampoco será la última famosa cuyas fotografías son utilizadas en publicidades engañosas para vender métodos milagrosos para bajar de peso. Pero cansada de que su imagen quede asociada a algo que no es cierto, decidió hacer un contundente descargo en sus redes sociales.

“Cualquier publicidad con mi imagen sobre productos mágicos para adelgazar es MENTIRA. Son fotos robadas sin autorización para que compren algo que además, NO funciona”, aclaró “La Cobra”.

Jimena Barón hizo un descargo en sus redes. web | Web

También aprovechó para contarle a sus seguidores cuáles son sus secretos para lucir espléndida. “Personalmente no creo en nada de eso y JAMÁS tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como muy saludable”, detalló.

E incentivó a sus fanáticos que “mover el esqueleto”, seguir un plan de alimentación saludable acompañados por nutricionistas y entrenar con especialistas. “El resto es chantaje puro”, concluyó.

Jimena Barón: mucho lomazo y poca autoestima

Días atrás, la jurado de ShowMatch: La academia le confió a sus seguidores que no es tan sgura de sí misma como muestra en su perfil de Instagram. “Con terapia entendí que tengo una falsa autoestima alta. Me creo mil físicamente, pero claro está, pero como persona, cuando me relaciono, tengo mucho quilombo de cosas del pasado que me hacen insegura”, explicó.

Y aseguró que este aspecto de su personalidad la afecta a la hora de relacionarse con los hombre. “Toda rota estoy, por eso me es más fácil lo superficial”, reconoció. ¿Cuál el origen de su problema? Su niñez y la forma en la que se relacionó con sus padres: “Tuve una infancia y adolescencia muy complicadas. Sé que me conocen un poco, pero no conocen toda mi vida”.