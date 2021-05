Jimena Barón relató como fue su pelea con Marcelo Tinelli y porqué decidió volver a trabajar con él

Se conocen desde hace años, pero hace algún tiempo las fuertes personalidades de Jimena Barón y Marcelo Tinelli tuvieron un fuerte cruce que los llevó a no trabajar juntos durante un tiempo. Ahora, con el conflicto en el pasado y compartiendo pantalla codo a codo, la Cobra se animó a contar sobre su distanciamiento y la divertida razón por la que volvió.

A una semana de su estreno de Showmatch, llenísimo de polémicas y críticas por todos lados, Jimena dio su tanto contestando preguntas por sus redes. Sin ser mosquita muerta, la bailarina y actriz ya ha dejado en clara su postura como jurado, dejando en su lugar a Guillermina Valdés y hasta anunciando que quiere estar después de Pampita para hacer equilibradas las notas de las parejas.

Pero en la interacción con los usuarios de las redes, la famosa reveló finalmente como había sido su pelea con Tinelli. “Me pelee con el jefe hace tres años, carácter de mierda de ambos y nos mandamos a freií churros. Me llamó unos meses después para reemplazar a Pampita que viajaba, dije que no (chinchuda la tipa)”, explicó en una de sus Stories, donde le habían preguntado “¿Cómo fue tu invitación a Showmatch?”.

Pero luego agregó que con el tiempo la disputa fue aflojándose: “Me llamó el año pasado y dudé, pero igual no se pudo hacer. Me llamó de nuevo este año, no laburo hace año y medio, me levantaron todos los shows, la palta está carísima. Ahí me tenés”.

La razón para el sí a Showmatch

Fue el amor a la palta lo que terminó por convencerla, al menos así lo cuenta en chiste para justificar su participación en La Academia.

“En el medio de todo eso nos arreglamos y a pesar de nuestras diferencias coincidimos en que extrañábamos trabajar juntos. Una palta 200 pesos, yo como una por día”, escribió en su foto.

Pero entre medio aclaró: “En el medio de todo eso nos arreglamos y a pesar de nuestras diferencias coincidimos en que extrañabamos trabajar juntos”.