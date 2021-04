Jimena Barón incendió las redes con un topless inesperado

Lista para comenzar a juzgar y elegir a las parejas más talentosas del nuevo reality “Showmatch: La Academia” (El Trece), Jimena Barón participó de la sesión de fotos oficiales del programa e impactó con el outfit elegido para la ocasión.

En oposición a los largos y sensuales vestidos que llevaron la mayoría de las participantes, la ex de Daniel Osvaldo optó por un look totalmente urbano pero no por eso menos sexy.

Con unos pantalones de jean intervenidos con goma y pinturas, la cantante combinó con tacos altos y un corpiño de lycra y cadenas.

El pelo largo, suelto y rizado le dio un toque especial y le permitió jugar con él durante la sesión de fotos. Consultada sobre el look elegido, Jimena dijo que, durante todo el ciclo, se presentará con esa onda en contraposición a Pampita y a la formalidad del resto del jurado.