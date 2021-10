Jimena Barón estalló contra quienes usan sus fotos y videos para vender contenido para adultos

Jimena Barón denunció a través de sus redes sociales que hay quienes hacen uso de su imagen para vender productos para adelgazar, pero también para promocionar videos pornográficos a través de internet. La actriz se mostró molesta con la situación y optó por salir a desmentirlo.

Pese a que Jimena muestra en las redes que mantiene su cuerpo trabajado gracias al duro entrenamiento que realiza casi a diario, saliendo a correr y con una base de una buena alimentación, hay quienes usan su imagen para lucrar.

Jimena Barón entrena duro todos los días.

A raíz de esta situación, La Cobra compartió una historia en la que aclaró que no toma ningún suplemento dietario ni pastillas para tener el cuerpo que logró en los últimos años, sino que es gracias al esfuerzo de cuidarse con el ejercicio y las comidas.

“No tomo suplementos mágicos. Es mentira cualquier publicidad que me involucre con esas mierdas”, escribió Jimena ya cansada de que la usen para vender y convencer a la gente de ingerir productos para bajar de peso o tonificar, entre otras.

“Tampoco vendo videos porno. Cualquier cuenta de Instagram que no sea esta ofreciendo videos, no soy yo”, agregó la actriz. Y luego, con el humor que la caracteriza, bromeó: “No sean ingenuos, yo se los regalo”.

Jimena Barón furiosa con quienes usan su imagen.

Lo que la cantante explicó en sus historias tiene que ver con el hecho de que al buscar en internet “Jimena Barón video porno”, aparecen varias páginas con contenido para adulto que ofrecen supuestos videos “prohibidos de la actriz argentina Jimena Barón”.

Esta no es la primera vez que Jimena tiene que salir a desenmascarar a aquellos que usan su imagen para vender productos para bajar de peso. ”Cualquier publicidad con productos mágicos para adelgazar es mentira. Son fotos robadas y sin autorización para que compren algo que además no funciona”, escribió.

“Personalmente no creo en nada de eso y jamás tomé nada. Yo entreno de lunes a sábado y como saludable. Punto. A mover el esqueleto y a cambiar la alimentación si están en búsqueda de un cambio. Nutricionistas y entrenadores, el resto es puro chantaje”, comentó Barón al respecto en su momento.