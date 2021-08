Jimena Barón está de novia y Ángel de Brito compartió las primeras fotos juntos de la pareja

Jimena Barón volvió a apostar al amor luego de su vuelta fallida con Daniel Osvaldo durante la cuarentena estricta del 2020 y de haber roto su relación con el Tucu López a principios de año, previo a comenzar su trabajo como jurado de La Academia. Si bien de este nuevo romance algo se sabía, aún no se los había visto juntos.

Lizardo Ponce fue quien dio los primeros indicios de que Jimena estaba muy bien acompañada y para resguardar su identidad le pusieron “Mr. Habano”. Este apodo surgió luego de que la cantante confesó que luego de gritar los goles de Argentina en la Copa América, fumó habano con un joven, pero no dijo su nombre.

Jimena Barón (Foto: Instagram/jmena)

Luego de algunas semanas, la producción de Marcelo Tinelli mostró en pantalla gigante la foto de la nueva pareja de La Cobra, quien no negó que ese era el joven en cuestión, pero tampoco lo confirmó. Lo único que aclaró es que no está de novia, aunque desde la perspectiva de Ángel de Brito esto no es así.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana compartió las primeras imágenes de Jimena Barón y Matías Palleiro compartiendo un almuerzo, y luego de ambos retirándose juntos. “Ya son novios”, escribió De Brito en su cuenta de Twitter.

Jimena Barón nuevamente en pareja. Gentileza LAM.

Las imágenes que confirmarían el romance

