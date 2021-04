Jimena Barón, en ropa interior, compartió en sus redes su sesión de masajes corporales

Luego del 31 de marzo la vida de Jimena Barón volvió a ser pública al 100 por ciento y, como hace casi nueve meses atrás, la mediática volvió a compartir momentos de su vida, su hijo, sus comidas, momentos de ocio y hasta tratamientos de belleza.

Es así que este miércoles, La Cobra posó en colaless recostada en una camilla de un centro de estética mientras una profesional le aplicaba una especie de pequeño taladro.

Redes de Jimena Barón

“El culo del mundo”, escribió Jimena en la historia de Instagram que continuó con otros planos de la misma situación.

Redes de Jimena Barón